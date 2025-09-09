YÖK Başkanı Erol Özvar mazeret kayıt hakkına ilişkin konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kayıt süreçlerine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkına açıklık getirdi.

Özvar açıklamasında, kayıt hakkının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"BU FIRSATI KAÇIRMAYIN"