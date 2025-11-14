Abone ol: Google News

YÖK ile Filipinler arasında iş birliği protokolü

Filipinler ve Türkiye arasında akademik temasları daha da güçlendirecek bir iş birliği sağlandığı duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 16:18
  • YÖK ile Filipinler arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.
  • Protokol, akademik hareketliliği artırma ve öğrenci değişimini desteklemeyi hedefliyor.
  • İş birliği, iki ülke arasındaki akademik temasları güçlendirecek.

YÖK'ün sosyal medya hesabından, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Atty Paisalin P. Tago ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, akademik hareketliliği artırma, öğrenci değişimini destekleme ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandığı belirtildi.

TEMASLAR GÜÇLENECEK

Açıklamada, "Bu iş birliği, iki ülke arasındaki akademik temasları daha da güçlendirecektir." ifadesi kullanıldı.

