YÖK ile Filipinler arasında iş birliği protokolü

YÖK'ün sosyal medya hesabından, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Atty Paisalin P. Tago ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
Verilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, akademik hareketliliği artırma, öğrenci değişimini destekleme ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandığı belirtildi.
TEMASLAR GÜÇLENECEK
Açıklamada, "Bu iş birliği, iki ülke arasındaki akademik temasları daha da güçlendirecektir." ifadesi kullanıldı.