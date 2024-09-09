Yurt genelinde okullarda saygı duruşunda bulunulacak

İHA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında meydana gelen zırhlı araç kazasında 4 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz yaralandı.

"BAYRAK TÖRENİ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun"