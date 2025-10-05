Yusuf Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki güncel konulara dair önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Tekin'e sorulan en önemli sorular arasında atamalar ve 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin yorumlar vardı.

Bakan Tekin, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"KABİNE TOPLANTISINDA SUNUM YAPACAĞIZ"

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dersi okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile telafi edebileceğini aktaran Tekin, ayrıca ilave materyale gerek duyanların ise EBA, MEBİ ve OGM Materyal'den yararlanabileceğini söyledi.

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti.

Eğitim süresinde çağdaş gelişmelere ayak uyduracak, Türkiye'deki toplumsal beklentileri karşılamak üzere bir adım atabileceklerini belirten Tekin, "Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. 'Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var.

İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." diye konuştu.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK

Tekin, "2024-KPSS ile yapılacak öğretmen atamalarına ve Milli Eğitim Akademisi'nden yapılacak öğretmen atamalarının branş bazlı kontenjanlarına" ilişkin soru üzerine, KPSS ile öğretmen atama döneminin bittiğini anımsattı.

Son KPSS sonuçlarına göre mülakatların yapıldığını, öğretmen adaylarıyla puanlarının paylaşıldığını ve şu an itiraz sonrası süreçlerin devam ettiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İtirazlarla ilgili karar verildikten sonra çok büyük bir ihtimalle geçen yıl da böyle yapmıştık. Yine 24 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o gün 15 bin öğretmen arkadaşımızın atamalarımızı yapacağız.

O atamayı yaptıktan sonra tekrar hangi alanda, ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğuna dair ve bize verilen 10 bin Akademi Giriş Sınavı'ndaki kadroyu orantılandırdıktan sonra hangi branşlardan ne kadar öğretmen alacağımızı hesaplayıp onu da kamuoyuyla paylaşacağız.

Bir aksilik olmazsa da yeni yılın başından itibaren Milli Eğitim Akademisi'nde 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın eğitim süreçleri de başlamış olacak."