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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayın konuğu oldu.

Özel Röportaj programında Ahmet Ergen’e konuk olan Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin konulara da değindi.

Sınav ve mülakatların en adil şekilde yapıldığını belirten Tekin, kamuoyunda konuya ilişkin olumsuz iddialara yönelik şöyle konuştu:

"ALINABİLECEK TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

"Şimdi burada geldiğimiz nokta şu; şu andan itibaren sonuçları ilan ettik, atamaları yaptık, şu andan itibaren idare hukukunu birazcık bilen bir insanın söyleyeceği tek şey şu; Bakın ben idareci olarak şu an burada herhangi bir düzeltmeyi kendi inisiyatifimle yapamam.

Bunun için benim elimde bir hukuki done olması lazım. Bir şey olması lazım yani haksızlık yapıldığına dair bir karar. Ama şu an arkadaşlar itiraz ediyorlar biz notları, atamaları tekrar gözden geçirelim diye. Böyle bir şey hukuk devleti ilkesiyle çelişir zaten, bunu nasıl yapabiliriz ki biz?

"İTİRAZLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILDI"

Bakın biz alınabilecek bütün tedbirleri aldık, bundan sonra eğer hatalar varsa olabilir bu hatalarda ancak itiraz yoluyla ki birçoğu itiraz etti zaten itirazlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

Değerlendirmeler neticesinde arkadaşların bu konuda yapılan itirazlar neticesinde aldıkları evraklar da yargıya intikal edebilecek bir başka konudur, onlar da taşıyabilirler.

"ADİL BİR BİÇİMDE SINAVLARIMIZI, MÜLAKATLARIMIZI YAPTIK"

Nihayetinde bu süreci böyle zerre miktarı torpil, adam kayırma ya da böyle yakınlarını aldı vesaire gibi denebilecek bir husus yok. Kimsenin hakkını yemeyiz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Kul hakkı yemeden adil bir biçimde sınavlarımızı, mülakatlarımızı yaptık."