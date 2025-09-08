Yusuf Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı bugün itibarıyla başladı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, okullarına ulaşarak sıralardaki yerlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına özel sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

"GERÇEK BİLGİ VE ERDEM MERHAMETLE TAÇLANAN BİR ANLAYIŞTIR"

Bakan Tekin yayımladığı mesajda, bu yıl işlenecek ilk dersin temasını paylaştı.

Tekin, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Sevgili öğrencilerim, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz, yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında sizlere en kalbi duygularla sesleniyorum.



Maarif, yani gerçek bilgi ve erdem; insanlara, canlılara, çevreye ve inançlara saygı gösteren, köklerinden beslenerek büyüyen, bilgiyi beceriye dönüştüren, ahlakla yoğrulan ve merhametle taçlanan bir anlayıştır.

"HER ÇOCUK BİR FİDAN, İLK DERS YEŞİL VATAN"

Çağın ilmini, özünden aldığı irfanla birleştiren; ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen bir nesil, yarının Türkiye'sine armağan edeceğimiz en değerli hazinedir.



Mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla müfredatımıza eklediğimiz 'Yeşil Vatan' bilinci, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önemini göstermiştir. Bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersimizi 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceğiz.

"18 MİLYON ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI"

Bakan Tekin, bu yıl 18 milyon öğrenciyle dersbaşı yaptıklarını belirterek, şu sözleri kullandı:

"185 milyondan fazla ücretsiz ders kitabımız, 742 binden fazla dersliğimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız, 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik personelimiz yeni dönem için hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle eğitim başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için yaptığı yatırımlar, bugün meyvelerini vermektedir.

Bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde bizlere güç kazandırmakta; milletimizin emaneti olan evlatlarımız için devletimizin bütün imkanlarını seferber etmemizi sağlamaktadır. İşte bu güçlü adımlar, uluslararası alanda da karşılık bulan, eğitime milli ve yerli bir bakış kazandıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni mümkün kılmıştır."

"SEVGİLİ ÖĞRENCİLER, EN BÜYÜK GÖREVİNİZ İYİ İNSAN OLMAYI ÖĞRENMEKTİR"

Ardından öğrencilere ve öğretmenlere hitap eden Tekin, şunları kaydetti:

Sevgili öğrencilerim; sizleri bekleyen en büyük görev, iyi insan olmayı öğrenmektir. Her ders, her satır ve her öğreti; sizi sınavlarda başarılı kılmaktan öte, hayatın her sahnesinde dirayetli, adaletli ve yetkin kılacak bir karaktere taşımak içindir.



Eğitim, ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur. Okuduklarınız, gördükleriniz ve öğrendikleriniz insan olmanın ve topluma hizmet etmenin bir yolu olmalıdır.

"SEVGİLİ ÖĞRETMENLER, SİZLER BU KUTSAL YOLUN REHBERLERİSİNİZ"

Sevgili öğretmenlerim; sizler bu kutsal yolun rehberlerisiniz. Öğrencilerimize yaşamı gösteren karakter mimarlarısınız. Her sözünüz, her davranışınız bir yavrumuzun ruhunda bir ışık yakabilir, onu karanlıkta yolunu bulacak bir varlık haline getirebilir.



Bu yolculukta başarı; erdem, değer ve eylem ile ölçülür. Milli, manevi, insani değerlerimizden esasla, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini keşfetmesi, milletimize faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur.

"BU ÖĞRETİM YILININ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"