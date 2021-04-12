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    Ziya Selçuk canlı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
    • AA
    • 12.04.2021 - 00:15
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 08:51
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    Ziya Selçuk canlı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu

    Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Giresun'un Piraziz ilçesinde bedensel engelli 9 yaşındaki Duru Karakurt'un, evinden sınıfına görüntülü bağlandığı sıradaki fotoğrafına yer verdi.

    "CANLI SINIF UYGULAMAMIZI YAKINDA TÜM ÜLKEDE YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

    Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

    Ziya Selçuk canlı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu #1

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