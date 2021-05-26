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    Ziya Selçuk: Eğitimde telafi dönemi başlıyor

    Ziya Selçuk: Eğitimde telafi dönemi başlıyor

    Bakan Selçuk, eğitimde telafi uygulaması için haziran ayında çalışmaların başlayacağını duyurdu.
    • AA
    • 26.05.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 17:13
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğrencinin beklediği merakla beklediği 'telafi eğitim' ile ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

    "ÇALIŞMALARIMIZ HAZİRANDA BAŞLIYOR"

    Twitter hesabı üzerinden "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yapan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

    Ziya Selçuk: Eğitimde telafi dönemi başlıyor #1

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