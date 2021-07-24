Ziya Selçuk: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah" dedi.

Türkiye'de aşı uygulamaları ve normalleşme süreci ile birlikte okullara dönüş için de geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılama çalışmalarına değinerek, yeni dönemde yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlamasını planladıklarını duyurdu.

"TEDBİR VE DİKKATLE YENİ DÖNEME BAŞLAYACAĞIZ"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerini kullandı.