Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA, Türkiye’nin eğitimde dünya markası haline gelmiş durumda." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlayan öğrenciler için geliştirilen EBA sistemi, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştığı grafiklerle EBA'yı şu ifadelerle anlattı:

"TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE DÜNYA MARKASI HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

"EBA, Türkiye’nin eğitimde dünya markası haline gelmiş durumda. Bu başarıda kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerin önemi büyük. Öğrenci-öğretmen-veli memnuniyeti konusunda bağımsız kuruluşlarca yapılan son araştırmalar da içerik kalitesindeki artışı gösteriyor."