EGM'de 19 binden fazla personelin yer değiştirme sonuçları açıklanıyor

Emniyet teşkilatında binlerce personeli ilgilendiren atama ve yer değiştirme süreci tamamlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, başkomiser ve polis memuru rütbelerindeki personelin yeni görev yerlerinin bugün açıklanacağını bildirdi.

19 BİNİ AŞKIN PERSONELİ KAPSIYOR

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında toplam 19 bin 96 personelin yer değişikliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 1.528 amir ve 17 bin 568 polis memurunun yeni görev yerleri belirlendi.

SONUÇLAR SAAT 18.00’DE AÇIKLANACAK

Atama sonuçlarının, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacağı duyuruldu. Personelin görev yerlerini sistem üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

Yetkililer, sürecin planlanan takvime uygun şekilde tamamlandığını ifade etti.

TEŞKİLATA “HAYIRLI OLSUN” MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, yaptığı açıklamada tüm personelin yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Fidan, atama sürecinin teşkilat, personel ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ederek görev değişikliklerinin, emniyet hizmetlerinin etkinliğine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.