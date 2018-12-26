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Ekmekten çıkan cisim için şikayetçi oldu

Bilecik'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

DHA | 26.12.2018 - 18:21..
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Hürriyet Mahallesi'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişi, daha sonra 'Alo 174 Gıda' hattını arayarak şikayette bulundu.

"ÜRÜN FİŞLERİNİ ATMAYIN"

Halk sağlığını hiçe sayan firma hakkında sessiz kalmayacağını söyleyen kişi, "İnsanlara tavsiyem böyle bir durum meydana geldiğinde boş vermek yerine satın aldığınız yere, bakanlığın Alo 174 gıda hattına, yerel ve ulusal medyaya, zabıtaya, İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmeleridir. Ürün fişlerini hemen atmayın zira şikâyetlerde elinizdeki önemli kanıtlardan biridir" dedi.

Ekmekten çıkan cisim için şikayetçi oldu

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