1 Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yakup Gitmez’in toprağa verildiği Kocaeli’de, cenaze namazı sırasında asker selamı yapan iki çocuk dakikalarca şehidin naaşının yanında bekledi.

2 Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı Batman'da sokak köpeklerine işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan, iki yıl önce işlenen bir cinayetin faili olduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

3 Kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı Antalya'da düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 884 kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

4 Ekmekten çıkan cisim için şikayetçi oldu Bilecik'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

5 Vali Memiş: Tahriklere kapılmayın Erzurum'da aralarında kan davası bulunan iki aile, imzalanan protokolün ardından barıştırıldı. Barış nedeniyle verilen yemeğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tahriklere kapılmayın" dedi.

6 Hakkari'de PKK terör örgütünün silah deposu bulundu Hakkari'nin derecik ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor.