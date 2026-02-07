10 farklı markaya ait 20 ucuz sıfır otomobil sıralandı

- Otomobil pazarı yeni yılın ilk ayında markaların fiyat listelerini güncellemeleriyle yeniden şekillendi.
- 1 milyon TL altında sıfır kilometre otomobil seçeneği kalmazken, giriş seviyesi modellerin fiyatları 1,2 milyon TL'den başlıyor.
- 10 markadan en uygun fiyatlı 20 sıfır otomobil modelinin sıralandığı listede otomobil sahibi olmayı planlayanlar için seçenekler sunuluyor.
Otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor.
2026 modellerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatlarda değişiklikler ortaya çıktı.
Kampanyalar devam ederken altın ve gümüşteki yükselişle birlikte yatırımcıların araç alımına da yöneleceği beklentisinde artış yaşandı.
YENİ YILLA BERABER FİYATLAR DEĞİŞTİ
Otomobil pazarı, yeni yılın ilk ayı tabloyu yeniden şekillendirirken markalar fiyat listelerini güncelledi.
Ocak ayı fiyat güncellemeleri sonrasında Türkiye otomobil pazarında 1 milyon TL altında sıfır kilometre seçenek kalmadı.
Artık giriş seviyesi olarak konumlanan modeller, 1,2 milyon TL bandından başlıyor.
EN UYGUN FİYATLI 20 SIFIR OTOMOBİL
Otomobil sahibi olmayı planlayanlar, ellerine kağıt kalem alıp hesaplama yaparken 10 markadan en uygun fiyatlı 20 sıfır otomobil sıralandı.
İşte 10 farklı markadan 20 tane uygun fiyatlı sıfır otomobil;
FIAT
-Fiat Egea Cross - 1.269.900 TL
-Fiat Grande Panda - 1.499.900 TL
HYUNDAI
-Hyundai i20 - 1.334.500 TL
-Hyundai Inster - 1.453.000 TL
DACIA
-Dacia Sandero essential TCe - 1.000.299 TL
-Dacia Sandero Stepway - 1.240.000 TL
KIA
-KIA Picanto Feel - 1.290.000 TL
-KIA Picanto (genel) - 1.290.000 TL
SEAT
-Seat Ibiza - 1.599.000 TL
-Seat Arona - 1.689.000 TL
TOYOTA
-Toyota Corolla 1.5 Vision Plus - 1.650.000 TL
-Toyota Yaris - 1.720.000 TL
BYD
-BYD ATTO 2 - 1.575.000 TL
-BYD Dolphin / Seal - 1.650.000 TL
NISSAN
-Nissan Juke Tekna Manuel - 1.549.000 TL
-Nissan Micra - 1.590.000 TL
OPEL
-Opel Corsa 1.2 Edition Manuel - 1.416.000 TL
-Opel Corsa GS Line - 1.480.000 TL
CITROEN
-Citroen C3 Hatchback - 1.460.000 TL
-Citroen e-C3 Plus (Elektrikli) - 1.420.000 TL