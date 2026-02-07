Altının gramı 7 bin 429 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.

ALTININ GRAMI 7 BİN 429 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın fiyatları, hem yatırım hem de tasarruf amacıyla altın alan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın piyasasında en çok işlem gören türlerden biri olan gram altın, bugün sabah saatleri itibarıyla 7 bin 429 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Düğünler ve özel günlerde en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın ise 12 bin 115 liradan satışa sunuluyor.

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından izlediği altın türleri arasında bulunan yarım altın ise 24 bin 222 lira civarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhuriyet altını, yüksek meblağlı yatırımlar ve uzun vadeli tasarruflar için kullanılan altın türleri arasında yer alıyor.

49 bin 627 TL lira seviyelerinde bulunan Cumhuriyet altını, diğer altın türlerine göre daha yüksek rakamlarla işlem görüyor.

ONS FİYATI 5 BİN DOLARIN ALTINDA SEYREDİYOR

Ons altının ise alış fiyatı 4 bin 966 dolar civarında seyrediyor.