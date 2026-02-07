Bitcoin, Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto para yatırımcılar için işler iyi gitmiyor.

2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, Ekim 2025’te 122 bin doları görerek tarihi zirvesini test etmişti.

Kripto para piyasalarında bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın sektöre yönelik ilgisi ve düzenleyici çerçeveyi iyileştirme yönündeki vaatleri etkili olmuştu.

Bu süreçte yatırımcıların kripto varlıklara olan talebinin arttığı görülürken Bitcoin fiyatı son dönemde ciddi bir gerileme eğilimi ile karşı karşıya kaldı.

EPSTEİN DOSYALARI İLE BERABER SON 16 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

ABD’de Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen e-Posta’lar kripto para dünyasını sarstı.

Dün yüzde 16 düşüş gösteren Bitcoin’in Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından kaybı ise yüzde 30’a ulaştı.

Önceki gün 70 bin doların altına inerek Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları geri veren

Bitcoin’in fiyatı dün 60 bin dolara gerileyerek 16 ayın en düşük seviyesini test etti.

FED BAŞKAN ADAYI PİYASALARI ETKİLEDİ

Son düşüşün önemli nedenlerinden birinin ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Kevin Warsh’ın aday gösterilmesi olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda Warsh’ın daha “şahin” bir para politikası izleyebileceği ve faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi öne çıkıyor.

Faizlerin yüksek seyretmesi ise genellikle kripto para birimleri gibi riskli varlıklara olan ilgiyi sınırlayan bir unsur olarak görülüyor.

DALGALANMA SADECE BITCOIN'DE DEĞİL

Bitcoin’deki düşüş yalnızca bu varlıkla sınırlı kalmazken piyasa değeri açısından önde gelen kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum ve Solana da 2026 yılında yaklaşık yüzde 37 oranında değer kaybetti.

CoinGecko verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri Ekim ayından bu yana yaklaşık 2 trilyon dolar azaldı.

Bu kaybın yaklaşık 1 trilyon dolarlık bölümü yalnızca Ocak 2026 döneminde gerçekleşti.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDE ZİRVEYİ GÖRÜMÜŞTÜ

Donald Trump, Ocak 2025’te göreve başladıktan sonra imzaladığı ilk kararnamelerden biriyle ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Trump ayrıca görevdeki ilk yılında kendi kripto para projesini hayata geçirerek şirketlerine gelir sağladı.

Senato Adalet Komitesi’nde yer alan Demokrat üyeler, Trump’a ait kripto varlıkların toplam değerinin 11 milyar dolara ulaştığını ve Trump’ın göreve başlamasından bu yana kripto işlemlerinden yaklaşık 800 milyon dolar kâr elde ettiğini açıkladı.

BITCOIN NE KADAR

1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3 milyon 58 bin 974 TL ve 70 bin 132 dolardan işlem görüyor.