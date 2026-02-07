Mehmet Şimşek: Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli mesafe katettik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı,

denetim faaliyetlerini geçen yıl da hız kesmeden sürdürdü.

Buna göre Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadelede tarihinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

748 MİLYAR LİRALIK MATRAH FARKI

VDK, inceleme, izaha davet, gözetim ve teftiş gibi denetim araçlarını, birbirini tamamlayacak şekilde kurguladı.

Bu yöntemle geçen yıl 748 milyar liralık matrah farkı ve 294 milyar liralık vergi ve ceza tutarı ile rekor rakamlar elde edildi.

Toplam mükellef sayısının ne kadarının denetlendiğini gösteren denetim oranı 2024 yılında yüzde 2,91 iken bu dönemde yüzde 6,72'ye çıktı.

BÜYÜK MÜKELLEFLERE ÖNCELİK VERİLDİ

Vergi incelemelerinde, yaklaşık 469 milyar lira matrah farkı üzerinden 101,6 milyar lira vergi tarhiyatı ve 172,6 milyar lira ceza rakamına ulaşıldı.

Matrah farkının yüzde 90'ı büyük ve orta ölçekli mükellefler nezdinde gerçekleştirilen incelemelerden elde edildi.

Bu kapsamda tespit edilen matrah farkının 325,3 milyar lirası, sahte belge fiillerinin dışında kalan, tahsil kabiliyeti yüksek genel inceleme konularından kaynaklandı.

İncelenen her 4 mükelleften 3'ü geriye dönük 5 sene içerisinde ilk kez incelendi.

İZAHA DAVET SONUCU MATRAH ARTIŞINDA REKOR

Başkanlıkça geçen yıl izaha davet edilen mükellef sayısı, bir önceki yıla göre üç katına çıkarak 51 bin 356 oldu. VDK tarafından, 2024 yılında, 16 bin 495 mükellef izaha davet edilmişti.

İzaha davet yoluyla artırılan matrah farkı, geçen yıl 86,8 milyar liranın, tahakkuk eden vergi de 6,3 milyar liranın üzerine çıkarak bu denetim türünde kaydedilen en yüksek rakamlara ulaşıldı.

Vergi müfettişlerinin yönlendirmesi ve mükelleflerin gönüllü uyumu sonucunda vergi matrahında 136,8 milyar lira tutarında artış elde edildi.

MEHMET ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede tüm denetim araçlarını birbirini tamamlayacak şekilde kurgulayarak önemli mesafe katettik.



Vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

YURT GENELİNDE TEFTİŞ

Vergi dairesi müdürlükleriyle yürütülen teftiş çalışmalarıyla da geçen yıl 31 bin 309 mükellefin düzeltme beyannamesi vermesi sağlandı.

Böylece, yaklaşık 55 milyar lira matrah farkı ve 8,5 milyar lira vergi tarhiyatına ulaşıldı.

Aynı dönemde vergi müfettişleri 1415 adreste fiili envanter sayımı da yaptı.