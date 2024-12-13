10 milyondan fazla yatırımcı, şirket hisse ve pay senetlerinden kar elde etti

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Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından düzenlenen TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'ne katılan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Türkiye'de şirket hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyonu aşan yatırımcı var." dedi.

Zirvede konuşan Arıkan, Türkiye'de kayıtlı yatırımcı sayısının 36 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısının ise 10 milyon 600 bin olduğunu söyledi.

PAY SENEDİNİN DOĞRUDAN YATIRIMCI SAYISI

Arıkan, pay senedinin doğrudan yatırımcı sayısının 6 milyon 900 bin civarında olduğunu, dolaylı yatırımcı sayısına bakıldığında ise yatırım fonlarına yatırım yapan 5,5 milyona yakın kişi ile 4,5 trilyon liralık bir portföy değerine ulaşıldığını belirtti.

BES FONLARI

Bu yatırım fonlarının içerisinde çok önemli oranda hisse senedi içeren fonlar olduğunu bildiren Arıkan, "Bizde kayıtlı olmayan bir de BES fonları var. Yani toplamda baktığımız zaman Türkiye'de şirket hisse senetleri, pay senetlerinden kar elde eden 10 milyonu aşan yatırımcı var." açıklamasında bulundu.

"MAYIS AYINDA 8,6 MİLYON YATIRIMCI SAYISINA ULAŞTIK"

SPK'nin liderliği ve düzenleyici kuruluş olarak yön göstermesinin bu anlamda çok kıymetli olduğunun altını çizen Arıkan, şunları kaydetti:

MKK'nin kuruluşu 2001, operasyona başlaması ise 2005. Neden böyle bir 4 yıllık zaman alıyor? Çünkü biz Türkiye'de sermaye piyasalarını dijitalleştiren şirketiz. Kağıda basılı her ne varsa bunun dijital kayda dönüşmesi sağlanmış oluyor. Dünyada buna benzer yapıları ortaya koyabilen piyasalar, ülkeler pek yok. Yani bu anlamda özgüvenimiz gerçekten üst düzey. Mutfakta olanlar yeterince bilinmiyor. Biz finansal altyapı, teknoloji kurumuyuz. Mutfak tarafında olduğumuz için de MKK yeterince bu anlamda bilinmeyebilir.

Finansal okuryazarlık anlamında da bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. 2023 yılı özellikle ne kadar pozitif bir şekilde yatırım sayısında artışla geçti biliyoruz. 2020 Nisan ayında kapanmalar başladığında yatırım sayısı pay senedi için doğrudan yatırımcı sayısı 1,5 milyon kişiye ulaşmamıştı. 1 milyon 400 bin küsur civarındaydı.