Evde bakım yardımında değişiklik

Evde bakım yardımına ilişkin başvuru, değerlendirme ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı.

Evde bakım yardımına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yardımdan yararlanabilmek için yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak.

DESTEK BAŞKASININ YARDIMI İLE YAŞAYAN ENGELLİLERE VERİLECEK

Engelli bireyin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Hane ziyaretleri ve dosya incelemesi değerlendirmede esas alınacak.

GELİR YENİ KRİTERLERE GÖRE HESAPLANACAK

Gelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri, hane gelirine dahil edilmeyecek.

DESTEK NE ZAMAN KESİLECEK?

Yapılan kontrollerde engelli bireyin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak.

Kurala aykırı ödemeler ise bildirim yapılmış olsa dahi faiziyle geri alınacak.