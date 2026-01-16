AB'de 2025'te turistik konaklama rekoru kırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ülkeleri, geçen yıl ekonomi politikasını adeta turizm üzerine kurdu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde toplam gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

AB ülkelerinde, geçen yıl turistik tesislerde gecelik konaklama sayısında rekor kırıldı.

3 MİLYAR 80 MİLYON KONAKLAMA

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl turistik gecelik konaklama sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 61,5 milyon yükselerek 3 milyar 80 milyona çıktı.

AB'deki turistik konaklamaların yüzde 49'unu uluslararası, yüzde 51’ini ise yerel ziyaretçiler gerçekleştirdi.

KONAKLAMALARIN YÜZDE 63'Ü OTELLERDE

Konaklamaların yüzde 63'ü otel ve benzeri yerlerde, yüzde 24'ü tatil evleri gibi kısa süreli konaklama yerlerinde, yüzde 13'ü de kamp alanlarında gerçekleşti.