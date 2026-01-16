2026'da Dünya'yı aşırı sıcaklar bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçen yıl, ay ve gün bazında hava sıcaklığı rekorları kırılırken can kayıpları da yaşandı. 2026'da da sıcaklıklarını devam edecek olması, bütün dünyanın ortak kabusu olarak öne çıkıyor.

İngiltere Met Office, emisyonların artmaya devam etmesiyle 2026'nın, kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olabileceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi Copernicus İklim Değişikliği Servisi Kıdemli Bilim İnsanı Julien Nicolas, şöyle dedi:

Ne yazık ki bazı aşırı hava olaylarını görmeye devam edeceğiz ve 2026'nın da en sıcak yıllar arasında olma ihtimali var.

Küresel çapta 2025'in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olmasının ardından bu yıl da dünyada benzer eğilimin devam edeceği ve aşırı sıcaklıkların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların artmaya devam etmesi, küresel sıcaklık artışının da şiddetlenmesine yol açıyor.

2025 KAYITLARDAKİ EN SICAK ÜÇÜNCÜ YIL OLDU

Bu hafta Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), İngiltere Meteoroloji Örgütü (Met Office) ve Kaliforniya merkezli araştırma kuruluşu Berkeley Earth, eş zamanlı yayımladıkları raporlarında, 2025'in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olduğunu açıkladı.

Copernicus'a göre geçen yıl küresel ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,47 derece yükseldi. WMO ve Berkeley Earth'ün analizine göre bu artış 1,44, İngiltere Met Office'e göre ise 1,41 derece oldu.

Kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'te küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,6 dereceyi ve en sıcak ikinci yıl olan 2023'te de 1,48 dereceyi bulmuştu.

Ayrıca 2023-2025 dönemi, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aştığı ilk 3 yıllık dönem olarak kayıtlara geçerken, son 11 yıl da kayıtlardaki en sıcak 11 yıl oldu.

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞININ YÜZYIL SONUNA KADAR 2 DERECENİN ALTINDA TUTULMASI HEDEFLENİYOR

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla imzaladığı Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşılabilmesi için küresel emisyonlarda keskin ve hızla düşüş sağlanması gerekiyor ancak arazi kullanımı hariç küresel emisyonlar 2024 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 1,3 artışla 53 gigaton karbondioksit eş değeri seviyesini aştı. Bunun yaklaşık 38 gigatonunu enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonları oluşturdu.

Bilim insanları, son yıllardaki aşırı sıcaklıkların ardından sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi için "pencerenin kapanmak üzere olduğuna" ve birkaç yıl içinde bu aşımın gerçekleşme riskine karşı uyarıyor.

2026 İÇİN SICAKLIK BEKLENTİSİ

İngiltere Met Office, emisyonların artmaya devam etmesiyle 2026'nın kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olabileceğini tahmin ediyor. Bu yıl küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,34 ile 1,58 derece üzerinde olabileceği öngörülüyor.

Böylece 4 yıl üst üste olmak üzere küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,4 derece yüksek olabileceği hesaplanıyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi Copernicus İklim Değişikliği Servisi Kıdemli Bilim İnsanı Julien Nicolas, küresel sıcaklık artışının uzun yıllardır sürdüğünü ancak son birkaç yıldaki ısınmanın iklim bilim insanlarını kısmen şaşırttığını söyledi.

Yüksek sıcaklık eğilimlerinin bu yıl da beklenebileceğine dikkati çeken Nicolas, "Ne yazık ki bazı aşırı hava olaylarını görmeye devam edeceğiz ve 2026'nın da en sıcak yıllar arasında olma ihtimali var." dedi.

Nicolas, devam eden ısınma nedeniyle bazı bölgelerdeki "aşırı sıcaklıkların" yeni normal haline geldiğini ve daha sık görüldüğünü belirterek, daha fazla ülkenin bu tür aşırı hava olaylarını görmezden gelemeyeceğini ve bu koşullara karşı hazırlanması gerektiğini anlattı.

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞI 1,5 DERECE EŞİĞİNE HIZLA YAKLAŞIYOR

Dünyanın daha fazla ısınmasını önlemek için Paris Anlaşması'ndaki sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin korunması gerektiğini vurgulayan Nicolas, konuşmasını şöyle sürdürdü: