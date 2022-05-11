11 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

11 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

11 Mayıs Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.

Son günlerde altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.

Haftaya dikkat çeken bir düşüşle başlayan altın, alıcısını umutlandırdı ancak hafta ortasında gaza bastı.

Altın fiyatlarında rakamlar bugün dalgalı seyir halinde. İniş ve çıkış yaşayan altın güne yükselişle başladı.

Gram altın bugün 910 liradan işlem görürken çeyrek ise 1531 lira oldu.

Peki 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte 11.30 verilerine göre güncel rakamlar..

11 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 910,79

SATIŞ: 910,96

Çeyrek altın

ALIŞ: 1.509,00

SATIŞ: 1.531,00

Cumhuriyet altın

ALIŞ: 6.026,00

SATIŞ: 6.102,00

Yarım altın

ALIŞ: 3.018,00

SATIŞ: 3.063,00

Reşat altın

ALIŞ: 6.058,47

SATIŞ: 6.134,95

22 ayar bilezik

ALIŞ: 846,31

SATIŞ: 856,32

Altın ons

ALIŞ: 1.849,40

SATIŞ: 1.849,76