Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileri fiyatlanmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının maliyetleri gün geçtikçe artarken, artan belirsizlikler sonrası varlık fiyatlarındaki oynaklık da devam ediyor.

RUSYA'YA SWIFT HAMLESİ

Hafta sonu Batılı ülkeler Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı.

Analistler, Rusya'nın trilyonlarca dolarlık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların SWIFT sisteminin dışında kalmasının başta Rusya ekonomisi için oldukça negatif sonuçları olmasının beklendiğini kaydederek, bu kuruluşların yurt dışındaki ortaklıklarının da büyük zarar görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

RUSYA PİYASASI SAAT 10.00'DA AÇILACAK

Rusya Merkez Bankası para ve döviz piyasası açılışının saat 10.00'a ertelendiğini duyururken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını da geçici olarak yasakladı.

ALTININ ONSU ARTTI

Gelişmeler emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, altının ons fiyatı yeni haftaya önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.911 dolardan, Brent petrolün varili ise 102 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan azalarak yüzde 1,9'a geriledi.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,24, Nasdaq endeksi yüzde 1,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,51 değer kazandı.

ABD'DE İŞLEM KONTRATLARI YÜZDE 2 GERİLEDİ

ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'yi aşan düşüşle başladı.

AB Komisyonu ayrıca, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini duyururken, Avrupalı devletler ve şirketler de Rusya'ya karşı adım atmayı sürdürüyor. Son olarak, Norveç Varlık Fonu, Rusya'da yapılan yatırımları durdurma kararı alırken, uluslararası enerji şirketi BP, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurdu.

DÜNYA, RUSYA İLE ORTAK GİRİŞİMLERDEN ÇIKIYOR

Norveçli enerji şirketi Equinor da Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı. Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının bugün toplantı yapacağı açıklandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ DÜŞTÜ: 1,1150

Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle yeni haftaya yüzde 1,1 düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda 1,1150'den alıcı buluyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,59 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise yüzde 2'yi aşan kayıpla başladı.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya pay piyasalarında bugün söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleniyor. Analistler, özellikle emtia fiyatlarındaki artışın Asya ekonomilerini olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskıladığını, Çin Merkez Bankası'nın yüksek oranda likidite enjeksiyonunun ise satışları sınırladığını belirtti.

DOLAR/TL 13,7954

Dolar/TL cuma günü yüzde 1,7 düşüşle 13,7954’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,10 seviyesinde işlem görüyor.