Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de inşallah çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin "Asgari ücrette sizden babayiğitlik bekleniyor" sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"BABAYİĞİTLİK BİZE YAKIŞIR EVVELALLAH"

"Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması VİDEO

"ASGARİ ÜCRETİ 184 LİRADAN 2 BİN 825 LİRAYA BİZ ÇIKARDIK"

Göreve geldikleri 2002 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret devlet işçi ve işverenden oluşan üçlü bir yapı, komisyon tarafından belirleniyor. Bizler de bu işin müzakerelerini yaptık asgari ücret konusunda 2022'den itibaren önemli kazanımlar elde edildi. Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık.

"İŞÇİLERİMİZİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz"







