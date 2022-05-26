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Benzin ve motorine zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1 lira 43 kuruş, motorinde ise 1 lira 38 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 09:32
- Güncelleme : 26.05.2022 - 10:23
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki hareketlenmeler sürüyor.
Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla 114 dolar seviyesinde görülürken; akaryakıt fiyatları kapsamında benzin ve motorin grubu için zam kararı alındı.
Yeni ücretlendirme 27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
Benzin 1 lira 43 kuruş zam
Buna göre benzinin litre fiyatında 1,43 TL'lik bir zam uygulanacak.
Motorine de 1 lira 38 kuruş zam
Motorin grubunda ise 1,38 TL zam bekleniyor.
Üç büyükşehirdeki fiyatlar
Üç büyükşehirde zam öncesi uygulanan fiyatlar ise şu şekilde:
- İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,86 TL, motorinin litre fiyatı 22,08 TL
- Ankara'da benzinin litre fiyatı 22,97 TL, motorinin litre fiyatı 22,21 TL
- İzmir'de benzinin litre fiyatı 22,98 TL, motorinin litre fiyatı 22,21 TL
Motorin 23 TL'yi aşacak
Böylelikle zammın ardından motorinin litre fiyatı 23 liranın üzerine çıkmış olacak.