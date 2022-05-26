Petrol
111.41
0.26%
Euro
17.5611
0.52%
Dolar
16.4106
0.28%
Altın
974.37
-0.04%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
491.674
1.51%
BTXN Coin
12.70
-4.29%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    Benzin ve motorine zam

    Benzin ve motorine zam

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1 lira 43 kuruş, motorinde ise 1 lira 38 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki hareketlenmeler sürüyor.

    Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla 114 dolar seviyesinde görülürken; akaryakıt fiyatları kapsamında benzin ve motorin grubu için zam kararı alındı.

    Yeni ücretlendirme 27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

    Benzin 1 lira 43 kuruş zam

    Buna göre benzinin litre fiyatında 1,43 TL'lik bir zam uygulanacak.

    Motorine de 1 lira 38 kuruş zam

    Motorin grubunda ise 1,38 TL zam bekleniyor.

    Benzin ve motorine zam #1

    Üç büyükşehirdeki fiyatlar

    Üç büyükşehirde zam öncesi uygulanan fiyatlar ise şu şekilde:

    • İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,86 TL, motorinin litre fiyatı 22,08 TL
    • Ankara'da benzinin litre fiyatı 22,97 TL, motorinin litre fiyatı 22,21 TL
    • İzmir'de benzinin litre fiyatı 22,98 TL, motorinin litre fiyatı 22,21 TL

    Motorin 23 TL'yi aşacak

    Böylelikle zammın ardından motorinin litre fiyatı 23 liranın üzerine çıkmış olacak.

    Benzin ve motorine zam #2


    İlginizi Çekebilir

    Apple Watch e-SIM modelleri Türkiye'de satışa sunuldu
    Teknoloji

    Apple Watch e-SIM modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Roma'da Jose Mourinho tarih yazdı
    Futbol

    Roma'da Jose Mourinho tarih yazdı

    Görüş Bildir