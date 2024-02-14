14 Şubat'ta altın fiyatları! Ons altın ve gram altın hızlı düştü Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altındaki gerileme 23 dolar olurken, gram altındaki düşüş 34 lirayı buldu.

AA

Dün ABD'nin ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu gelişme ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını belirsizliğe soktu.

Piyasaların odağında olan ABD enflasyonu açıklanması ile birlikte borsalar alıcılı seyirle düştü, dolar endeksleri yükseldi.

Türkiye'de de dün akşam saatlerinde Erzincan ilinin İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Verilen bilgilere göre kayan kütlenin toplam hacmi 10 milyon metreküp oldu ve toprak kütle de yaklaşık 800 metre kadar hareket ederek kaydığı alanı doldurdu.

Göçük altında 9 işçinin bulunduğu belirtiliyor ve arama çalışmaları devam ediyor.

Ons altın 23 dolar düştü

Yurt dışında altın fiyatına bakıldığında 2015 dolar olan ons altın, bugün güne başlarken 1.992 onsa geriledi.

Yurt içindeki altın fiyatları ise ons altına paralel düşüşe geçti.

Gram altın fiyatı 34 lira kayıpta

İstanbul, Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Dün 2 bin 2 lira olan değerden bugün 1.968 liraya geriledi

Çeyrek altın: Dün 3 bin 374 lira olan değerden bugün 3 bin 338 liraya geriledi

Cumhuriyet altını: Dün 13 bin 753 lira olan değerden bugün 13 bin 603 liraya geriledi

Tam altın: Dün 13 bin 503 lira olan değerden bugün 13 bin 355 liraya geriledi

Yarım altın: Dün 6 bin 755 lira olan değerden bugün 6 bin 678 liraya geriledi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)