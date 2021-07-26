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    Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

    TCMB, temmuz ayına ait finansal hizmetler güven endeksini açıkladı.
    • AA Özel Haber
    • 26.07.2021 - 14:58
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    Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

    2021 yılı Temmuz ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından değerlendirildi.

    YÜZDE 2,7 PUANLIK ARTIŞ

    2021 yılı Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 164,2 seviyesinde gerçekleştirdi.

    Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi #1

    TALEBİN SON ÜÇ AYA ETKİLERİ

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

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