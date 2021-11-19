19 Kasım 2021: Döviz kurlarında son durum

Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan düşürmesinin ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Merkez Bankası, piyasaların beklentisinin aksi yönünde bir karar vererek faizleri yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi.

DOLAR

Bu kararın ardından dolar, yeni bir rekora imza atarak 10,45 seviyesinden 11,30'a kadar yükseldi. Serbest piyasada dolar şu sıralar 11,13 seviyesinde seyrediyor.

EURO

Euro da dolar gibi faiz kararının ardından yükselişe geçti. Euro, 12,56 seviyesinde.

İNGİLİZ STERLİNİ

Sterlin ise 15 lira sınırında. Serbest piyasada sterlinin fiyatı 14,95.

ALTIN FİYATLARI

Döviz kurlarında olduğu altın piyasasında da yükseliş var.

Gram altın 665 liradan satılıyor.

Çeyrek altın: 1.060 TL

Yarım altın: 2 bin 113 TL

Cumhuriyet: 4 bin 394 TL