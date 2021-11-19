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- 19 Kasım 2021: Döviz kurlarında son durum
19 Kasım 2021: Döviz kurlarında son durum
Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan düşürmesinin ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 15:02
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:10
Merkez Bankası, piyasaların beklentisinin aksi yönünde bir karar vererek faizleri yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi.
DOLAR
Bu kararın ardından dolar, yeni bir rekora imza atarak 10,45 seviyesinden 11,30'a kadar yükseldi. Serbest piyasada dolar şu sıralar 11,13 seviyesinde seyrediyor.
EURO
Euro da dolar gibi faiz kararının ardından yükselişe geçti. Euro, 12,56 seviyesinde.
İNGİLİZ STERLİNİ
Sterlin ise 15 lira sınırında. Serbest piyasada sterlinin fiyatı 14,95.
ALTIN FİYATLARI
Döviz kurlarında olduğu altın piyasasında da yükseliş var.
Gram altın 665 liradan satılıyor.
Çeyrek altın: 1.060 TL
Yarım altın: 2 bin 113 TL
Cumhuriyet: 4 bin 394 TL