20 bin 354 işletmenin 530 bin istihdamı koruma altında

Bakan Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in 'İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgi verdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,programa yapılan başvuruların giderek arttığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

20 BİN 354 İŞLETMENİN 530 BİN İSTİHDAMI KORUMA ALTINDA

İmalat sanayi sektörlerimizin rekabet gücünü sürdürebilmesi adına başlattığımız KOSGEB'in 'İstihdamı Koruma Destek Programı'na büyük bir ilgi var. Bu program kapsamında işletmelerde çalışan her bir kişi için aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sunuluyor. Şu ana kadar 20 bin 354 işletme, yaklaşık 530 bin istihdamı koruma sözüyle başvuru yaptı. Ekonomimizin temel taşları olan KOBİ’lerimizi desteklemeye ve girişimcilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.