2021'de Türkiye'de 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı

TÜİK verilerine göre, ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazaları ile mücadele etmek için yapılan çalışmalar sürerken bir yandan da gelen ölüm ve yaralanma rakamları bu konudaki olumsuz gidişatın devam ettiğini belgeler nitelikte.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılki "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri"ni yayınladı. Buna göre, karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı

Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28'i yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı artıyor

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,2 arttı. Türkiye'de bin taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 47,6'sını sürücüler oluşturdu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 87,1 ile ilk sıradadır. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 68,9'u gündüz meydana geldi. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 50,5'i iki araçlı kazalardan oluştu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 308 bin 442 adet taşıt karıştı. Ölümlü yaralanmalı trafik kazaları en fazla temmuz en az şubat ayında oldu.