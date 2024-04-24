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Ekonomi



Kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 76,7'ye çıktı

Kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 76,7'ye çıktı Kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 76,7 artarken, Reel Kesim Güven Endeksi 1,7 puan artarak 106,1'e çıktı. Kısa vadeli dış borç stoku ise şubatta azalarak 173,6 milyar dolar oldu.