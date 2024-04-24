Kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 76,7'ye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyurdu.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) nisanda, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7'ye yükseldi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Kapasite kullanım oranı 0,5 puan arttı
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda, geçen aya oranla 0,5 puan artarak yüzde 76,7 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.
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