2022’nin ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 arttı

TOBB verilerine göre, 2022’nin ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

Açılan ve kapanan şirket sayısı verileri ekonomininin geldiği nokta açısından önem taşıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kendisine üye olan şirketlerin hareketlerine dayanarak periyodik olarak açılan ve kapanan şirket sayısını açıklıyor.

Yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 arttı

TOBB, 2022’nin ilk 7 ayında gerçekleşen şirket istatistiklerini paylaştı. 2022’nin ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı.

Kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 yükseldi

2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 10,1 azaldı. 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78,6 kapanan kooperatif sayısında yüzde 71,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış oldu

Temmuz 2022’de, Temmuz 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,0 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı. Temmuz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında artarken kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,3 azalış yaşandı.

Temmuz 2022’de bin 425 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

İHA'nın haberine göre, Temmuz 2022’de kurulan bin 425 yabancı ortak sermayeli şirketin 729’u Türkiye, 101’i Rusya Federasyonu, 97’si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 425 yabancı ortak sermayeli şirketin 145’i anonim, bin 280’i limited şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 632’si Gayrimenkul acenteleri ve 541’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2’si yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

