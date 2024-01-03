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Ekonomi



2024 Ocak için memur emeklisi maaşı belli oldu

2024 Ocak için memur emeklisi maaşı belli oldu Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 2,93 yılık 64,77 olarak açıklandı. TÜİK, aralık ayı enflasyon oranını açıklayınca 6 aylık maaş zam farkı ile birlikte memur maaş zam farkı ise yüzde 49,25 oldu.