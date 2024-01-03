2024 Ocak için memur emeklisi maaşı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmelerine göre şekilleniyor.
Toplu Sözleşme’ye göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasında anlaşılmıştı.
Ocak 2024'ten Temmuz 2024'e kadar alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon farkı önemli rol oynuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün aralık ayı enflasyon verilerini aktardı.
Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim aylık yüzde 2,93 yılık ise yüzde 64,77 oldu.
Memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 49,25
Buna göre memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25 olarak hesaplandı.
En düşük memur maaşı artışı
Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 32 bin 860,37 liraya çıktı.
En düşük memur emeklisi maaşı artışı
En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 49,25 zam ile 14 bin 739,93 liraya çıktı.
İlk maaşlar 15 Ocak'ta
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Memur emeklisi maaşları (Temmuz 2023 – Ocak 2024)
Müsteşar 1/1 : 35 bin 911 liradan 53 bin 797,16 liraya
Genel müdür 1/1: 31 bin 784 liradan 47 bin 437,62 liraya
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4: 12 bin 473 liradan 18 bin 615,95 liraya
Memur (Üniversite mezunu) 1/4: 9 bin 765 liradan 14 bin 574,26 liraya
Öğretmen 1/4: 14 bin 791 liradan 22 bin 175,56 liraya
Kaymakam 1. sınıf 1/4: 20 bin 941 liradan 31 bin 254,44 liraya
Başkomiser 1/4: 14 bin 791 liradan 22 bin 175,56 liraya
Polis memuru 1/4: 14 bin 791 liradan 22 bin 175,56 liraya
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4: 14 bin 791 liradan 22 bin 186,5 liraya
Mühendis 1/4: 14 bin 810 liradan 22 bin 103,92 liraya
Teknisyen (Lise) 1/4: 10 bin 633 liradan 15 bin 869,75 liraya
Pratisyen Hekim 1/4: 21 bin 860 liradan 32 bin 626,05 liraya
Profesör 1/4: 25 bin 678 liradan 38 bin 324.41 liraya
İmam Hatip: 14 bin 791 liradan 22 bin 175,56 liraya
Avukat 1/4: 14 bin 791 liradan 22 bin 175,56 liraya
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