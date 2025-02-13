2024'te 11,2 milyon tonu aşkın inek sütü toplandı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve geçen yılın tamamına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 11 milyon 233 bin 466 ton oldu.

Buna göre, Kasım 2024'te 896 bin 257 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralık sonunda yüzde 5,2 artarak 942 bin 928 tona ulaştı.

Aynı dönemde içme sütü üretimi de yüzde 0,9 artışla 143 bin 604 tondan 144 bin 891 tona çıktı.

Toplanan inek sütü miktarı Aralık 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 artış gösterdi.

GEÇEN YILDA TOPLANAN SÜT MİKTARI

Söz konusu miktar, geçen yıl 2023'e göre yüzde 9,9 artarak 11 milyon 233 bin 466 tonu buldu.

YOĞURT, TEREYAĞ, AYRAN VE PEYNİR ÜRETİMİ

Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 4,8 artarak 103 bin 827 tona, ayran üretimi yüzde 9,6 yükselerek 75 bin 427 tona, tereyağı üretimi yüzde 15,8 artışla 8 bin 945 tona, inek peyniri üretimi yüzde 9,9 artarak 72 bin 843 tona çıkarken, içme sütü üretimi yüzde 1,7 azalışla 144 bin 891 tona geriledi.

YILLIK SÜT ÜRETİMİ

Geçen yılın ocak-aralık döneminde 2023 yılına göre içme sütü üretimi yüzde 3,4 artarak 1 milyon 577 bin 557 tona, yoğurt üretimi yüzde 6,7 yükselişle 1 milyon 300 bin 781 tona, ayran üretimi yüzde 12,3 artışla 931 bin 851 tona, inek peyniri üretimi yüzde 6,6 artarak 823 bin 783 tona, tereyağı üretimi de yüzde 15,2 artışla 100 bin 321 tona ulaştı.