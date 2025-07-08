2025 Temmuz bekçi maaşı hesaplama: Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gözü kulağı zam oranlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu oran, memurlar için uygulanacak Temmuz zammını da netleştirdi.

Buna göre memur maaşları ve emekli memur maaşları yüzde 15,57 oranında zamlanacak.

Bekçi maaşları, görev yeri, hizmet yılı, derece ve eğitim durumuna göre farklılık göstermekle birlikte, zamlı maaşlar da şekillendi.

Peki, bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı bekçi maaşı hesaplama…

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz zammı ile birlikte kamu çalışanlarının maaşlarında önemli artışlar yaşanırken, bekçiler de bu artıştan payını aldı.

2025 Ocak ayında en düşük bekçi maaşı 45.500 TL, en yüksek maaş ise 56.400 TL olarak belirlenmişti. Temmuz zammı sonrası bu rakamlar sırasıyla 52.584 TL ve 65.181 TL’ olarak hesaplandı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz maaşlarının ödeneceği tarih de belli oldu. Yaklaşık 4 milyon memur gibi bekçiler de zamlı maaşlarını 15 Temmuz 2025’te hesaplarında görecek.

Ayrıca 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki maaş farkları da aynı gün toplu olarak ödenecek.