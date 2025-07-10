2025 yılı YOİKK Eylem Planı belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yatırım ortamının daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu yapısının güçlenmesi hedefi doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi konularında atacağımız adımları, kamu ve özel sektörün yakın iş birliğinde, katılımcı bir yaklaşımla Başkanlığını yürüttüğüm Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarında ele alıyoruz.

Bu kapsamda son Kurul toplantısında ele aldığımız 2025 yılı YOİKK Eylem Planı hazırlıkları tamamlanmış ve bugün itibarıyla yayınlanmıştır.

39 EYLEMDEN OLUŞUYOR

Yılmaz, eylem planının Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan 39 eylemden oluştuğunu belirtti.

YOİKK 2025 Eylem Planı'ndaki 39 eylem şu şekilde sıralandı:

Kişisel verilerin korunmasında AB müktesebatına uyum

Bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaştırılması

Business Ready Endeksi odaklı reformlar

Güvenceli yeni çalışma modelleri

İK süreçlerinde dijital güvence

Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin hazırlanması

Türkiye Karbon Denkleştirme Sistemi

Döngüsel ekonomi sertifikalarının teşviki

Yenilenebilir enerji izin süreçlerinin iyileştirilmesi

Öztüketime dayalı enerji üretiminde kolaylık

Karbon içerikli vergilerin gözden geçirilmesi

Banka teminat mektuplarında uluslararası normlara uyum

Transit ticaretin teşviki

Kamu ihale sisteminde uluslararası standartlara uyum

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin güncellenmesi

Girişim şirketlerinin paylarının kaydileştirilmesi

Kalkınma bankacılığının yeniden yapılandırılması

İhracat finansmanının güçlendirilmesi

Sanayi alanlarının genişletilmesi

Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri

Sektörel sanayi yol haritaları

Yeşil hidrojen ekosistemi

Ulusal veri ve bulut stratejileri

Yapay Zekâ Stratejisi’nin güncellenmesi

Nitelikli yatırımlar için yatırım ortamı paketi

Yerel Kalkınma Hamlesi çağrısı

KOBİ tanımının güncellenmesi

AB Ekotasarım Tüzüğü'ne uyum

AB Ticari Sır Direktifi’ne uyum

AB dijital ekonomi düzenlemeleri uyum süreci

Yenilikçi girişimlere dijital şirket kolaylığı

Elektronik imza uygulamasının etkinleştirilmesi

Sanayide finansmana erişimin kolaylaştırılması

Lojistik merkezleri ve iltisak hatları mevzuatı

Fiber altyapıların yaygınlaştırılması

5G yetkilendirmesi ve yerli ürün yükümlülüğü

OSB’lerde MYO sayısının artırılması

MYO programlarının sanayiye göre yeniden yapılandırılması