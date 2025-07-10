2025 yılı YOİKK Eylem Planı belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yatırım ortamının daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu yapısının güçlenmesi hedefi doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi konularında atacağımız adımları, kamu ve özel sektörün yakın iş birliğinde, katılımcı bir yaklaşımla Başkanlığını yürüttüğüm Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarında ele alıyoruz.
Bu kapsamda son Kurul toplantısında ele aldığımız 2025 yılı YOİKK Eylem Planı hazırlıkları tamamlanmış ve bugün itibarıyla yayınlanmıştır.
39 EYLEMDEN OLUŞUYOR
Yılmaz, eylem planının Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan 39 eylemden oluştuğunu belirtti.
YOİKK 2025 Eylem Planı'ndaki 39 eylem şu şekilde sıralandı:
Kişisel verilerin korunmasında AB müktesebatına uyum
Bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaştırılması
Business Ready Endeksi odaklı reformlar
Güvenceli yeni çalışma modelleri
İK süreçlerinde dijital güvence
Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin hazırlanması
Türkiye Karbon Denkleştirme Sistemi
Döngüsel ekonomi sertifikalarının teşviki
Yenilenebilir enerji izin süreçlerinin iyileştirilmesi
Öztüketime dayalı enerji üretiminde kolaylık
Karbon içerikli vergilerin gözden geçirilmesi
Banka teminat mektuplarında uluslararası normlara uyum
Transit ticaretin teşviki
Kamu ihale sisteminde uluslararası standartlara uyum
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin güncellenmesi
Girişim şirketlerinin paylarının kaydileştirilmesi
Kalkınma bankacılığının yeniden yapılandırılması
İhracat finansmanının güçlendirilmesi
Sanayi alanlarının genişletilmesi
Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri
Sektörel sanayi yol haritaları
Yeşil hidrojen ekosistemi
Ulusal veri ve bulut stratejileri
Yapay Zekâ Stratejisi’nin güncellenmesi
Nitelikli yatırımlar için yatırım ortamı paketi
Yerel Kalkınma Hamlesi çağrısı
KOBİ tanımının güncellenmesi
AB Ekotasarım Tüzüğü'ne uyum
AB Ticari Sır Direktifi’ne uyum
AB dijital ekonomi düzenlemeleri uyum süreci
Yenilikçi girişimlere dijital şirket kolaylığı
Elektronik imza uygulamasının etkinleştirilmesi
Sanayide finansmana erişimin kolaylaştırılması
Lojistik merkezleri ve iltisak hatları mevzuatı
Fiber altyapıların yaygınlaştırılması
5G yetkilendirmesi ve yerli ürün yükümlülüğü
OSB’lerde MYO sayısının artırılması
MYO programlarının sanayiye göre yeniden yapılandırılması