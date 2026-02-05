2025 yılında Akbank’tan Türk ekonomisine 2,4 trilyon TL kredi desteği

Akbank’ın 2025 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “2025 yılının ilk yarısında küresel ve yerel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen, ülkemizde atılan etkili adımlar sayesinde makro finansal istikrar büyük ölçüde korundu." diyerek açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

Yılın ikinci yarısına yaklaşırken hem yurt içinde hem de küresel ölçekte normalleşme süreci hız kazandı. Küresel risk iştahındaki artış ülke risk primlerinde belirgin düşüşleri beraberinde getirirken, yurt içinde gerileyen enflasyonla uyumlu olarak kademeli faiz indirimleri devam etti. Bu gelişmeler, iç ve dış finansman koşullarını iyileştirerek bankacılık sektörü açısından daha elverişli bir ortam oluşturdu. Akbank bu dönemde de ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdü.

“2025 YILINDA GÜÇLÜ SERMAYEMİZLE EKONOMİMİZE 2,4 TRİLYON TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK”

Gür, "2025 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 921 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 467 milyar TL seviyesine çıkardık." diyerek, açıklamalarına şöyle devam etti: