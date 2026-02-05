Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitcoin'in ABD Başkanı Donald Trump'la yakaladığı çıkışı sona erdi.

Bitcoin, bugünlerde 70 bin doların altına gerileyerek Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları sildi.

Küresel belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik azalan faiz indirimi tahminleri riskli varlıklara ilgiyi azalttı.

KRİPTO PARA PİYASASI SON 24 SAATTE YÜZDE 8 GERİLEDİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 8 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

BITCOIN 69 BİN 400 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 düşerken, saat 15.30 itibarıyla 69 bin 400 dolardan işlem görüyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONRAKİ SÜREÇ

Kripto para yanlısı söylemleriyle bilinen Trump, 5 Kasım 2024'te ABD başkanı seçilirken, seçimin ardından Bitcoin'in fiyatı 68 bin dolardan 17 Aralık 2024'te 100 bin doların üzerine çıkmıştı.

ETHEREUM YÜZDE 7,9 DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yüzde 7,9'dan fazla değer kaybederek 2 bin 60 dolar seviyesine geriledi.

YATIRIMCILARIN KRİPTO PARADAN UZAKLAŞMASININ NEDENLERİ

Analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, küresel ekonomideki belirsizliklerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kâr realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti.