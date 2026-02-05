The ONE Awards 'Yılın İtibarlı Araç Kiralama' ödülü, Enterprise’ın oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, pazarlama ve iletişim ekosisteminin en saygın ödül platformlarından biri olarak gösterilen, Marketing Türkiye ile Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle hayata geçirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, araç kiralama kategorisinde ödüle layık görüldü.

Enterprise, hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla elde ettiği başarılarıyla Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ve yıl içinde itibarını en çok artıran markaların ödüllendirildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin “Araç Kiralama Kategorisi”nde “Yılın İtibarlısı” seçildi.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “The ONE Awards gibi tamamen halk oylamasına dayanan, itibarı merkeze alan bir ödüle layık görülmek bizim için son derece değerli. Bu ödül, Enterprise Türkiye olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene, hizmet kalitemize ve ekiplerimizin özverili çalışmalarına duyulan takdirin somut bir göstergesi.” dedi.

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA ÖDÜLLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Enterprise Rent-A-Car, elde ettiği başarıları ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Enterprise, yürüttüğü operasyonlarla elde ettiği başarılarla Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri çerçevesinde ödüle layık görüldü.

The ONE Awards’ın temelini oluşturan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması kapsamında, yılın öne çıkan markaları ve iş ortakları her sene olduğu gibi yine halk jürisinin oylarıyla belirlendi.

12 İLDE TOPLAM 1.200 KİŞİYE SORDUK

Pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri haline gelen ödül kapsamında yapılan araştırmada; farklı sektörlerden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan iş ortakları, 12 ilde toplam 1.200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Enterprise, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin araç kiralama kategorisinde halk jürisi tarafından “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü. Ödüller, Kuruçeşme Divan’da düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

“BU ÖDÜL, MÜŞTERİLERİMİZLE KURDUĞUMUZ GÜVENE, HİZMET KALİTEMİZE VE EKİPLERİMİZİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINA DUYULAN TAKDİRİN GÖSTERGESİ”

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, şunları söyledi:

The ONE Awards gibi tamamen halk oylamasına dayanan, itibarı merkeze alan bir ödüle layık görülmek bizim için son derece değerli. Bu ödül, Enterprise Türkiye olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene, hizmet kalitemize ve ekiplerimizin özverili çalışmalarına duyulan takdirin somut bir göstergesi. Araç kiralama sektöründe ‘Yılın En İtibarlısı’ seçilmek, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit ederken; müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir hizmet anlayışını odağımıza alarak daha iyisini sunma motivasyonumuzu da güçlendiriyor. Bizi bu ödüle layık gören tüm tüketicilere, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

50’YE YAKIN KATEGORİ BULUNUYOR

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”, zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda genişletildi. The ONE Awards, 12’nci yılında 50’ye yakın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla birlikte, bu başarının en büyük paydaşları olan halkla ilişkiler, reklam, medya planlama ve dijital ajansları da düzenlenen törende ödüllendirdi.