2025'in ilk enflasyon rakamları bugün açıklanacak

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da ocak ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak bu rakamlar, yılın ilk enflasyon verisi olma özelliği taşıyarak ekonomik göstergeler açısından önemli bir referans noktası oluşturacak.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 41,11'E İNMESİ BEKLENİYOR

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.