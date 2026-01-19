Segway, CES 2026’da geleceğin elektrikli mobilitesini tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026’da teknoloji meraklılarıyla buluşan Segway, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni elektrikli bisiklet ve elektrikli dirt bike modellerini tanıttı.

“Simply Moving” misyonu doğrultusunda geliştirilen bu yeni çözümler, sezgisel, verimli ve akıllı mobilite anlayışını bir adım ileri taşıyor.

16 bini aşkın patente sahip olan Segway, bugün 160’tan fazla ülkede 34 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmış durumda. Şirket, kişisel mobilite standartlarının geliştirilmesi için bölgesel ve uluslararası sektör kuruluşlarıyla yakın iş birliğini sürdürüyor.

CES 2026’DA SEGWAY’DEN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Segway, CES 2026’da gerçekleştirdiği lansmanlarla akıllı mobilite alanındaki liderliğini pekiştirdi. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok pazarda satışa sunulması planlanan Myon ve Muxi elektrikli bisiklet modelleri ile Xaber 300 elektrikli dirt bike, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

Günlük ulaşım ve keyifli sürüşler için tasarlanan Myon, adaptif elektronik vites sistemi ve Segway akıllı sürüş teknolojisiyle öne çıkarken, 2025 iF Design Award ödülüne layık görüldü. Çok yönlü bir yaşam tarzı bisikleti olarak konumlanan Muxi, çekiş kontrolü, rejeneratif frenleme ve akıllı kontrol paneli gibi özellikleri bir arada sunuyor. Xaber 300 ise dengeli yapısı ve kontrollü arazi performansıyla dikkat çekiyor.

SCOOTER VE OTONOM TEKNOLOJİLER DE SAHNEDEYDİ

Segway, amiral gemisi elektrikli scooter modelleri GT3 Pro, ZT3 Pro, MAX G3, F3 ve E3 Pro ile performans, bağlantı ve platform teknolojilerinin nasıl entegre edildiğini de sergiledi. Ayrıca Navimow markası altında geliştirilen yeni otonom çim bakım robotları da CES 2026’da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

MİKROMOBİLİTENİN GELECEĞİNE YÖN VEREN AKILLI SİSTEMLER

Segway, yeni ürünlerinin yanı sıra mikromobiliteyi ileri taşıyacak üç temel teknoloji sistemini de tanıttı: SegRide™, SegRange™ ve SegSmart™.

-SegRide™, gelişmiş direksiyon kontrolü, çekiş sistemi ve jiroskop destekli sürüş yardımlarıyla güvenlik ve dengeyi artırıyor.

-SegRange™, optimize edilmiş güç yönetimi ve Segway’e özel algoritmalar sayesinde daha uzun menzil ve verimli kullanım sunuyor.

-SegSmart™ ise navigasyon, Segway AirLock, Apple Find My ve gelen arama bildirimleri gibi özelliklerle bağlantılı bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve elektrikli dirt bike modellerini tek bir akıllı platform altında birleştiren Segway, dünya genelindeki kullanıcılarına daha güvenli, bağlantılı ve kontrollü bir kişisel mobilite deneyimi sunmayı hedefliyor.