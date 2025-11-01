2026’da maden ve enerji aramaları hızlanacak: 300 kuyu sondajlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, enerji ve sanayi sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri artırılacak.

STRATEJİK VE KRİTİK MADENLERE ÖNCELİK

Ekonomik potansiyeli yüksek, stratejik öneme sahip madenlerin tespiti öncelikli hedef olacak. Bu kapsamda 7 bin kilometrelik alanda havadan jeofizik araştırması yapılacak, 450 bin metre sondaj gerçekleştirilecek ve 25 bin kilometrekarelik bölgede detaylı etüt çalışmaları yürütülecek.

PETROL VE DOĞALGAZ ARAMALARI YOĞUNLAŞACAK

Ham petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kara ve deniz sahalarında sürdürülecek. Toplam 300 kuyuda sondaj yapılacak, 19 bin 900 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Karada ve KKTC’nin ruhsat sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları da hız kazanacak.

YURT DIŞINDA ARAMA PROJELERİ BAŞLATILACAK

Stratejik ham maddeler ve nadir toprak elementlerinin tespiti için yeni projeler geliştirilecek. Bu çerçevede, öncelikli madenlerin yurt dışında aranmasına yönelik iki proje oluşturulacak. Ayrıca, yurt dışında ham petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetleri için iki yeni proje anlaşması yapılacak.

MADENCİLİKTE YATIRIM GÜVENCESİ ARTIRILACAK

Madencilik sektörüne ilişkin mevzuat gözden geçirilerek yatırım ortamı iyileştirilecek. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla, özellikle linyit, jeotermal ve kaya gazı gibi yerli kaynaklarda arama, üretim ve AR-GE faaliyetleri genişletilecek. Jeotermal kaynak aramaları kapsamında 15 bin metre sondaj yapılması planlanıyor.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, madencilik sektörünün çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyumu geliştirilecek. Bu kapsamda 200 kişiye çevre ve güvenlik bilinci eğitimi verilecek; 750 kişinin daimi nezaretçilik sertifikasyonu ve 1500 yetkili tüzel kişinin eğitim süreçleri tamamlanacak.

ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Maden atık ve pasalarının geri kazanımını hedefleyen 45 proje hayata geçirilecek. Ayrıca madencilik faaliyetleri öncesi ve sonrasındaki jeojenik etkilerin belirlenmesine yönelik iki bilimsel çalışma yürütülecek.

“Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ve Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında ise 15 ilin envanteri çıkarılacak.

YERLİ ÜRETİM VE KATMA DEĞER ÖN PLANDA

Madencilikte katma değerin artırılması için maden ürünlerinin yurt içinde işlenmesine ve uç ürün geliştirilmesine öncelik verilecek. Sektörde kullanılan makine ve ekipmanların yerli üretimi desteklenecek.

Katma değeri yüksek ara ve uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı 9 ihale düzenlenecek.