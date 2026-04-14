2026’da sinemaya rekor destek

"TOPLAM 215 PROJEYE 302 MİLYON LİRA DESTEK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Türk sinemasına desteklerimiz sürüyor... Sinema sektöründe, 2026 yılı programı kapsamında, toplam 57 projeye 245 milyon lira destek sağladık. Nisan ayı itibarıyla da destek verdiğimiz proje sayısı 215’e, toplam tutar ise 302 milyon liraya ulaştı. Sinema sektörüne desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.