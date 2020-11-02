Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 7,35 puan ve yüzde 0,66 artışla 1.119,72 puandan başlangıç yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile orman, kağıt, basım olurken, tek gerileyen yüzde 0,10 ile spor oldu.

GEÇEN HAFTA DEĞER KAYBI YAŞANMIŞTI

Geçen hafta yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve azalan küresel risk iştahı ile negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,57 değer kaybetti. Cuma günü 1,30 düşüşle günü 1.112,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece ekimi de bir önceki ay kapanışına göre yüzde 2,87 azalışla tamamlamış oldu.

ANALİSTLER KÜRESEL VERİLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Analistler, ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yarın yurt içinde enflasyon, perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ile cuma günü yayınlanacak ABD'nin ekim ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.