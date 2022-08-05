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    Benzin ve motorine indirim geliyor

    Benzin ve motorine indirim geliyor

    6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 10:51
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    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

    Bu da benzin ve motorin fiyatlarında bazen düşüş, bazen de yükseliş gösterebiliyor.

    Araç kullanıcılarına müjde

    Dövizdeki değişikler de fiyatlardaki etkenlerden biri olabiliyor…

    Yine araç kullanıcılarına sevindiren bir haber geldi.

    Benzin ve motorine indirim

    Hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

    Buna göre 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

    İstanbul’da benzinin litresi 22,25 lira

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 lira…

    Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.


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