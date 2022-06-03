2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Kira sözleşmelerinin artış oranı olarak, kontratın yapıldığı ay açıklanan enflasyon oranının 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Haziran ayında da artış oranı olarak yüzde 39,33 uygulanacak.

Bugün mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıklamasıyla birlikte haziran ayı kira zam oranları da belirlendi.

TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Haziranda kira zammı en fazla yüzde 39,33 olacak

Kira artış tutarı hesaplanma örneği:

2 bin liralık kira yüzde 39,33 artışla 2 bin 786,6 lira olacak.

3 bin liralık kira yüzde 39,33 artışla 4 bin 179,9 lira olacak.

4 bin liralık kira yüzde 39,33 artışla 5 bin 573,2 lira olacak.

5 bin liralık kira yüzde 39,33 artışla 6 bin 966,5 lira olacak.