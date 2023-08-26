31 Ağustos'ta açıklanacak! Türkiye'nin 2. çeyrek büyüme verisi bekleniyor Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklanmışken yurt içinde gözler büyüme verisine çevrildi.

AA

Küresel piyasalar, gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Gelecek hafta çarşamba günü Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve tahmini TÜFE, cuma günü bölge genelinde imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Geçen hafta Türkiye'de ekonomi alanında yaşanan en önemli gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkartması oldu.

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

Analistler, söz konusu kararın seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu aktararak, faiz kararının, TCMB'nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,71 artışla 7.716,67 puandan kapanırken, hafta içinde 7.902,95 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7.800 ve 7900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde gözler büyüme verisine odaklandı

Gelecek hafta yurt içinde salı günü dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile perşembe günü 2. çeyrek GSYH ve cuma günü imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Dolar/TL, 25,2784'e geriledi

Söz konusu kararla birlikte dolar/TL, 25,2784'le 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından haftayı önceki kapanışın yüzde 2,04 altında 26,5546'dan tamamladı.

JPMorgan'ın Türkiye'den faiz beklentisi arttı

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, TCMB'nin yıl sonuna kadar her toplantısında 250 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini belirterek, yıl sonu faiz tahminini yüzde 30'dan yüzde 35'e revize ettiğini duyurdu.

Goldman Sachs, faiz arttırımını güçlü bir adım olarak görüyor

Goldman Sachs ise faiz artırımının reel faiz oranlarını pozitif bölgeye taşımak ve lirayı daha cazip hale getirmek için güçlü bir adım olduğunu vurguladı.

Ekonomistler faiz artışını doğru buldu

Dünya basınında yer alan haberlerde, ekonomistlerin TCMB'nin güçlü adımının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını net bir şekilde gösterdiğini belirttiği ve faiz artışını olumlu bulduğu haberleri yer aldı.

Çarşamba günü piyasa kapalı

Öte yandan, yurt içinde piyasalarda çarşamba günü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.