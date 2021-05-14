New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artışla 34.244,76 puana yükseldi.

S&P 500 VE NASDAQ ENDEKSİ YÜKSELDİ

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 4.142,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 13.260,90 puana çıktı.

ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTINCA

Bu hafta artan enflasyon endişelerinin etkisiyle yaşadığı düşüşün ardından dün toparlanma gösteren endeksler, bugün de pozitif seyir izlemeye devam etti.

PERAKENDE SATIŞLAR NİSANDA DEĞİŞMEDİ

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar nisanda beklenmedik şekilde değişim göstermedi.