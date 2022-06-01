Kamu çalışanların refahını artırmak için getirilen 3600 ek gösterge ile ilgili üç seçeneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün saat 14.00'te sunulacağı belirtildi.

Kamu çalışanlarını içeren 3600 ek gösterge çalışmalarında karar ve bütçe aşamasına gelindi. Hazırlanan taslak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulurken, hangi seçeneğin uygulanacağına Cumhurbaşkanı'nın karar vereceği ifade edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gösterge çalışmasını sunacak.



3600 ek göstergede sona gelindi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tamamlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına bugün saat 14.00'te sunuluyor.

Açıklama yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek gösterge kapsamı belirlendi." açıklamasında bulundu. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdiği açıklandı.

Erdoğan'a sunulan düzenleme; polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsıyor.

3 alternatif seçenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan taslakta 3 alternatif seçenek bulunuyor. Hangi seçeneğin uygulanacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.

4 meslek grubunda düzenleme yapılacak

Dar kapsamlı seçenek sadece polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen olmak üzere 4 meslek grubuna yönelik düzenleme içerirken, diğer iki seçenek daha geniş memur gruplarını da içine alacak şekilde düzenlemeler öngörüyor.

Ek gösterge nedir

Ek gösterge 3600 kamu çalışanlarını içeriyor. Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenleri kapsıyor. Memur maaşlarına, emekli maaşlarına ve en fazla da emekli ikramiyelerine yansıyacak. Düzenlemenin kısa süre içinde çıkması bekleniyor. Ek göstergenin çıkış tarihinden önceki emekli ikramiyelerine geriye dönük yansıması gündemde değil.

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Ek gösterge süreci

3600 Ek Gösterge çalışmalarında ilk görüşme 16 Şubat’ta yapılmış, Bakan Bilgin’in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya gelmişti. 16 Mart’ta yapılan ikinci toplantıda Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını isterken, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.