Asya borsaları geriledi

Çin'de 18 yaş altı gençlerin internette oyun oynadıkları sürenin bazı günlerde kısıtlanması sonucunda teknoloji hisselerinde baskı oluşturmasından korkuluyor.

Asya borsaları, Wall Street'in tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine rağmen, Çin ekonomik büyümesinin yavaşladığına yönelik endişeler ve düzenleyici kurum değişikliklerinin risk iştahını azaltmasına paralel olarak ekside açıldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,25 geriledi.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3'ten fazla düşüş kaydetti. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ve Çin'in CSI300 endeksi sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 düştü.

ÇİN'DE PMI GERİLEDİ

Çin'de imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayındaki 50,4 seviyesinden ağustos ayında 50,2 seviyesine gerilerken, hizmetler PMI da sert şekilde daraldı.

“18 YAŞ ALTINDAKİLERİN ONLİNE OYUN SÜRELERİNİN AZALTILMASI TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ ETKİLEYECEK”

Beijing, 18 yaşın altındakilerin cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde online oyunlarda harcayabilecekleri süreyi bir saate indirirken, analistler bu adımın teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratmaya devam etmesini bekliyor.