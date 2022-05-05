Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir, ancak bu durum ihracat, yatırım ve üretimdeki rekorlarımızı asla gölgeleyemez" dedi.

TÜİK nisan ayı enflasyon verisini paylaştı.

Enflasyon, yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7, 25 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İhracattaki rekorlarımızı gölgeleyemez"

"Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" vurgusunda bulunan Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez.

"Sıkıntıların farkındayız"

Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak, bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

"Kararlılığımızdan ve azmimizden şüpheniz olmasın"

Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırla, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!"

"Tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir"

Bakan Nebati, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir.

Örneğin ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız.

Bu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği de bir gerçektir.

"Önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz"

Ancak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağlayarak döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Buna ek olarak KDV ve vergi indirimlerinden saha denetimlerine, stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlarımızdan kapsayıcı teşvik paketlerimize kadar geniş önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz.

Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital “Ürün Takip Sistemi” çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız."







